Администрация губернатора потратит 1,7 миллиона на врачей

Средства из казны выделят на проведение диспансеризации.

Администрация губернатора и правительства Орловской области выступила заказчиком тендера на оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,688 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета области. Их должно хватить на проведение диспансеризации 320 чиновников, в том числе 94 мужчин и 226 женщин. Кстати, из них 221 человек – это служащие самой администрации губернатора и правительства.

Кроме того, диспансеризацию должны пройти за казенный счет 27 служащих управления градостроительства, архитектуры и землеустройства, 23 – департамента промышленности и торговли, 11 – мобилизационного управления, 16 – департамента по проектам развития территорий Орловской области, 11 – управления по государственной охране объектов культурного наследия и также 11 — управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

К соискателям предъявлен ряд требований. Так, качество услуг должно соответствовать требованиям приказа Минздрава. Обязательно наличие у исполнителя лицензии на осуществление медицинской деятельности, включая услуги амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по таким специальностям, как «терапия», «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)», «неврология», «урология», «хирургия», «офтальмология», «отоларингология (за исключением кохлеарной имплантации)», «эндокринология», «психиатрия», «психиатрия-наркология», «рентгенология», «ультразвуковая диагностика» и «клиническая лабораторная диагностика».

В случае отсутствия в медицинском учреждении, осуществляющем диспансеризацию государственных гражданских служащих Орловской области, лицензии по отдельным видам услуг допускается заключение договоров с другими медучреждениями, которые такими лицензиями обладают. Медики должны будут оформить чиновникам паспорта здоровья и карты учета диспансеризации. В случае выявления у госслужащих признаков заболевания медучреждение должно направить их на дополнительную консультацию к врачам-специалистам и на дополнительные обследования.

«Дополнительные консультации, дополнительные обследования и лечение в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях не входят в объем диспансеризации», — отмечено в конкурсной документации. Также медучреждению – победителю тендера настоятельно рекомендуется проводить диспансеризацию не более 10-20 государственных гражданских служащих Орловской области в день.

ИА «Орелград»