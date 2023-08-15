В Орле решили не давать субсидии иностранным самозанятым

В программу поддержки самозанятых городские власти внесли изменения.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Она была принята в самом конце 2021 года, ее действие рассчитано на 2022-2024 годы. Программа предусматривает поддержку самозанятых граждан. Теперь в ней появились обновленные пункты.

Так, согласно новой версии документа, получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень оффшорных государств и территорий. Они также не должны быть российскими юридическими лицами, в уставном складочном капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов.

«При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких оффшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ», — говорится в новой версии документа.

Добавим, что общий объем финансирования указанной программ остался без изменений, он составляет 1,5 миллиона рублей. Власти изначально обещали выделять из местного бюджета по 500 тысяч рублей ежегодно. Цель программы заключается в создании благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Свою задачу власти видят в увеличении количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. Также взят курс на «укрепление социально-экономических позиций среднего класса, ориентированного на самозанятость».

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на октябрь 2021 года их общее количество по городу Орлу составило 12 912, в том числе: юридические лица – 5436 (средние – 29, малые – 483, микропредприятия – 4924) и индивидуальные предприниматели – 7476. По состоянию на 1 августа 2021 года количество физических лиц, состоящих на учете в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, составляло 6358 человек. На начало 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Орле составило 12,7 тысячи единиц (98,8 процента к уровню 2021 года), из них 1,5 тысячи были созданы в 2022 году. Одновременно с этим на 4,4 тысячи человек, или в 1,6 раза увеличилось количество самозанятых, число которых достигло 11,7 тысячи.

ИА «Орелград»