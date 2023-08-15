Электронная запись в налоговую становится все популярнее

На прием к налоговикам онлайн записывается по 200 орловцев в месяц.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, за семь месяцев 2023 года более 1400 налогоплательщиков записались на прием в налоговую службу через ведомственный интернет-сервис, который так и называется: «Онлайн запись на прием в инспекцию». Таким образом, в среднем по 200 орловских налогоплательщиков в месяц планируют свой личный визит в налоговый орган заранее. Это помогает, как минимум, экономить время и четко расписывать свой рабочий график.

«С помощью данного сервиса пользователи выбирают удобную дату и время для посещения налогового органа, с целью получения государственных услуг, — пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. — Сервис доступен для всех категорий плательщиков: физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Записаться на прием возможно в течение ближайших двух недель».

Налоговики уверяют в том, что каждый, кто записался на прием в режиме онлайн, гарантированно получит именно в выбранное им время необходимую ему услугу. Он также может быть уверен в том, что при личном посещении налогового органа его без очереди вызовут окно обслуживания. Кстати, по статистике Управления ФНС, в Орловской области наиболее популярными услугами по предварительной записи являются: прием деклараций 3-НДФЛ, прием и выдача документов, в том числе заявлений и обращений, урегулирование задолженности, выдача квалифицированных электронных подписей и подключение к личному кабинету.

Налоговики также напоминают жителям Орловской области о том, что получить ответы на интересующие их вопросы можно и в мобильных офисах. Управление ФНС регулярно на своем сайте сообщает о графике работы таких офисов. Например, в этом месяце они будут работать: 25 августа с 10:00 до 12:00 часов в МФЦ Корсаковского района; 29 августа с 10:00 до 12:00 часов в Орле в «Семейном МФЦ». Кроме того, сотрудники управления на регулярной основе проводят семинары, онлайн-вебинары и уроки налоговой грамотности.

«С подробным графиком проведения публичных мероприятий можно ознакомиться в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков» на сайте ФНС России, — уточнили в областной налоговой службе. — Мероприятия проводятся бесплатно и доступны для всех категорий налогоплательщиков — физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ИА «Орелград»