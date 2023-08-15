Облсуд назвал причину снижения административных дел в 10 раз

Всплеск количества нарушений был связан с пандемией новой коронавирусной инфекции.

В Орловской области в первой половине 2023 года в районные суды по первой инстанции поступило на рассмотрение 789 дел об административных правонарушениях. Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, это в 7 раз ниже аналогичного показателя первой половины 2022 года, когда в суды поступило 5816 дел указанной категории. В первой половине 2021 года таких дел было еще больше – 8570. То есть текущий показатель более чем в 10 раз уступает цифрам двухлетней давности.

Впрочем, феномен в облсуде объяснили довольно просто. Оказывается, в 2021 и 2022 годах был зафиксирован значительный рост числа административных дел, обусловленный пандемией новой коронавирусной инфекции. Напомним, что власти Орловской области ввели особый режим. В частности, были введены обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности. Например, гражданам надо было соблюдать режим самоизоляции и масочный режим, организации должны были оборудовать свои помещения специальными дезинфицирующими приборами и средствами и т.д.

«Значительное снижение количества поступивших дел об административных правонарушениях и нагрузки судей по сравнению с прошлыми аналогичными периодами обусловлено отменой нормативного правового акта, принятого уполномоченным государственным органом субъекта Российской Федерации», — объяснили в облсуде.

Иными словами, снижение статистики последовало за отменой самых жестких ограничительных мер, связанных с распространением новой короновирусной инфекции.

Добавим, что в первом полугодии 2023 года мировыми судьями Орловской области было рассмотрено 13 821 дело об административных правонарушениях, что на 12 процентов ниже аналогичного показателя 2022 года. В предыдущем году мировыми судьями было рассмотрено 15 729 дел об административных правонарушениях. Для сравнения, в 2021 году таковых было 15 944.

«Из числа рассмотренных в первом полугодии 2023 года дел подвергнуты наказанию 12 097 лиц, что составляет 86,9 процента», — резюмирует пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»