Орловским чиновникам посоветовали вовремя осваивать деньги

Рекомендации распорядителям бюджета дали депутаты Окружного совета.



Как уже рассказывал «Орелград», власти Орловского муниципального округа утвердили отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2023 года. Документ, подготовленный финансовым управлением, уже заслушал Орловский окружной Совет народных депутатов. Парламентарии приняли информацию к сведению, а также дали целый ряд рекомендаций. В частности, главным администраторам доходов бюджета депутаты посоветовали меры по выполнению установленных показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов, а также взысканию недоимки по платежам в бюджет и предупреждению ее образования по текущим платежам.

Администрации округа парламентарии рекомендовали принимать меры к оптимизации расходов. Несколько советов адресовано получателям казенных средств, в числе которых имеются и муниципальные предприятия и учреждения. Например, им настоятельно рекомендовано «исключить факты несвоевременного освоения средств, выделенных из бюджета». Также им советуют обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Еще один совет: обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Напомним, что по доходам бюджет Орловского муниципального округа за первую половину 2023 года сложился в сумме 1,117 миллиарда рублей, что составляет 49 процентов к годовому плану. Из них налоговые доходы были исполнены на 44,1 процента, неналоговые — на 98,7 процента, а безвозмездные поступления — на 47,6 процента. Расходы были исполнены на 43,7 процента к годовому плану и составили 1,13 миллиарда рублей. Из них расходы в рамках муниципальных программ составили 978,67 миллиона рублей, а оставшееся – это так называемые расходы в рамках непрограммной части бюджета муниципального округа.

«Структура расходов бюджета муниципального округа характеризуется социальной направленностью, — говорится в отчете. — Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме составил 64,6 процента, или 730,223 миллиона рублей. Финансирование отрасли «Образование» составило 50,7 процента (573,33 миллиона рублей) от общего объема расходов, отрасли «Культура» – 6,3 процента (70,84 миллиона рублей), «Социальная политика» – 7,1 процента (80,64 миллиона рублей), «Физическая культура» – 0,5 процента (5,39 миллиона рублей).

ИА «Орелград»