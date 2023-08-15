Комитет Орловского облсовета внезапно не согласовал судью

Вице-спикер Михаил Вдовин не взял ответственность за кандидата со скромным опытом.

Вопрос рассматривали 15 августа на заседании комитета по законодательству. Камнем преткновения стало назначение Екатерины Тимошиной на пост мирового судьи. До настоящего момента женщина около года работала помощником судьи. Комитет решил отложить вопрос на дополнительное рассмотрение, чтобы подробнее изучить биографию претендентки.

«Если я поднимаю руку – я несу ответственность. Особенно в таких важных делах», — цитирует Михаила Вдовина «ОрелТаймс».

Вице-спикер подчеркнул, что работа мирового судьи очень сложна, а его ошибки дорого обходятся, особенно в моральном плане.

«ОТ» отмечает, что согласование кандидатур обычно рядовой вопрос, занимающий несколько минут. Ситуация в дополнительным рассмотрением – за рамками практики последних 15 лет, пишет издание, ссылаясь на мнение опытных законодателей.

ИА «Орелград»