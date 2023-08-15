В Орле родственники погибшего велосипедиста разыскивают очевидцев ДТП

15.8.2023 | 23:45 Новости, Общество

Подросток был сбит иномаркой 8 августа на улице Городской.

Фото: УГИБДД УМВД по Орловской области

Родственники погибшего просят откликнуться очевидцев аварии. Возможно, кто-то проезжал мимо и есть записи с видеорегистраторов. Смертельный наезд произошел примерно в 18:03 на нерегулируемом пешеходном переходе, рядом с заправочной станцией.

По данным УГИБДД региона, сорокалетний водитель на Kia Rio ехал со стороны улицы Поселковой. В районе дома №99 по Городской произошел наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть не спешившись. Далее Kia врезался в Volkswagen Tiguan. В результате ДТП велосипедист скончался на месте до приезда скорой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования