В Орле родственники погибшего велосипедиста разыскивают очевидцев ДТП

Подросток был сбит иномаркой 8 августа на улице Городской.

Родственники погибшего просят откликнуться очевидцев аварии. Возможно, кто-то проезжал мимо и есть записи с видеорегистраторов. Смертельный наезд произошел примерно в 18:03 на нерегулируемом пешеходном переходе, рядом с заправочной станцией.

По данным УГИБДД региона, сорокалетний водитель на Kia Rio ехал со стороны улицы Поселковой. В районе дома №99 по Городской произошел наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть не спешившись. Далее Kia врезался в Volkswagen Tiguan. В результате ДТП велосипедист скончался на месте до приезда скорой.

ИА «Орелград»