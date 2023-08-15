В Мценске решили обеспечить безопасность людей на воде

Соответствующее постановление было принято незадолго до окончания купального сезона.

Администрация города Мценска издала постановление «Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья». Документ был принят менее чем за три недели до закрытия официального купального сезона. Полномочия в данной сфере власти города делегировали собственному отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Проводить необходимые мероприятия его сотрудники будут во взаимодействии с мценским отделом управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Орловской области (по согласованию).

В частности, отделу уже поручено организовать разработку информационных материалов для информирования населения по вопросам безопасности на водных объектах. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства поручено обеспечить своевременное размещение на официальном сайте администрации города Мценска, страницах в социальных сетях, каналах и группах в мессенджерах материалов о правилах безопасного поведения на водных объектах и оказания первой помощи пострадавшим.

Управлению образования администрация города доверила проведение информационно-профилактической работы с обучающимися и воспитанниками в подведомственных образовательных учреждениях. Такая же работа будет проводиться с их родителями и опекунами. Она должна быть направлена на предупреждение происшествий с детьми на водоемах.

Принять меры управлению образования велено принять меры по повышению качества проводимой работы, уделяя особое внимание многодетным и социально неблагополучным семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Управлению ЖКХ приказано предусмотреть в расходах на благоустройство затраты на изготовление, размещение и, при необходимости, периодическое обновление информационных аншлагов в запрещенных для купания местах, являющихся традиционными местами отдыха населения. Места официальных пляжей ежегодно определяются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Мценска.

К слову, по данным главного управления МЧС России по Орловской области, гидрологическая обстановка в регионе находится в норме. Однако, по оперативным данным ведомства, с начала 2023 года на водных объектах Орловщины, к сожалению, погибло 22 человека. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года погибших на воде было 17.

ИА «Орелград»