В Орловской области юный велосипедист оказался под колесами иномарки

Мальчик нарушил правила дорожного движения.

ДТП произошло 14 августа в поселке Глазуновка. Примерно в 20:37 десятилетний велосипедист пересекал проезжую часть у дома №118 по улице Ленина. При этом ребенок не спешился. Пятидесятилетний водитель Renault Logan SR сбил внезапного велосипедиста. На месте происшествия медиками скорой ребенку была оказана помощь. Госпитализация не потребовалась.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 14 ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»