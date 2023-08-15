В Орловской области усилят контроль за торговыми сетями

Особое внимание будет уделено сетям, торгующим продуктами питания.

Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным подразделениям усилить контроль за торговыми сетями в регионах своего присутствия. Как пояснили в Орловском УФАС России, такое решение было принято по итогам анализа сведений о долях торговых сетей, реализующих продовольственные товары. В частности, такой анализ был проведен и в Орловской области. Правда, он показал, что доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами занимает минимальное количество сетей.

«В 7,37 процентах муниципальных районов и городских округов (в 171 муниципальном районе и городском округе из 2320) зафиксировано 27 торговых сетей, занимающих доли свыше 35 процентов по объему всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за 2022 год, — говорится в сообщении Орловского УФАС России. — Анализ позволил службе выявить сети, за которыми необходимо усилить контроль как в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей».

Подобные ограничения введены законом для того, чтобы крупные сети не стали полными монополистами на отдельных территориях, ведь в этом случае они смогут полностью диктовать условия потребителям, в том числе по ценам и ассортименту. В таком случае у покупателей попросту может не остаться выбора. Впрочем, в УФАС заверили, что в случае выявления нарушений будут применяться меры реагирования — от вынесения предупреждений до возбуждения антимонопольных дел.

«При этом конкуренция на рынке ретейла сохраняется, развиваются новые формы торговли, в том числе на базе цифровых платформ, — подметили также в антимонопольной службе. — Кроме того, для снижения стоимости и повышения доступности социально значимых товаров ранее отдельные торговые сети из числа занимающих доминирующее положение добровольно ограничили наценки на ряд продуктов. В настоящее время ФАС России предложила остальным торговым сетям федерального и регионального уровня присоединиться к добровольным обязательствам».

Добавим, что в 16 муниципальных районах Орловской области отдельные торговые сети имеют долю на рынке, превышающую 25 процентов. А этот тот самый порог, установленный Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В связи с его превышением указанные сети не вправе открывать дополнительные торговые объекты в муниципальных образованиях, в которых доля их присутствия на рынке уже достаточно велика.

ИА «Орелград»