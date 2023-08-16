Жителям Болхова сохранили блага цивилизации

Горожане могли остаться без воды из-за ликвидации коммунальной компании.

В Орловской области прокуратура проконтролировала исполнение решения Болховского районного суда, вынесенное по иску надзорного ведомства. Как уточнили в прокуратуре Болховского района, ранее была проведена проверка в сфере обеспечения жителей Болхова холодным водоснабжением. Было установлено, что водоснабжением жителей переулка Заводского занималась компания под названием ООО «Графт». Однако в феврале 2023 года она прекратила свою деятельность и готовилась прекратить водоснабжение жителей указанного переулка. Словом, над частью горожан нависла реальная угроза того, что они могли остаться без одного из благ цивилизации.

«Кроме того, общество не имеет право оказывать коммунальные услуги жителям переулка Заводского города Болхова, не несет ответственности за их качество, объем и бесперебойное предоставление согласно постановлению правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — следует также из информации надзорного органа.

Однако, администрацией города Болхова в нарушение норм законодательства, по мнению прокуратуры, обязанность по обеспечению жителей переулка Заводского холодным водоснабжением, несмотря на указанные выше факты, не была исполнена.

В целях восстановления прав жителей переулка Заводского прокуратура района подала в суд исковое заявление об обязании администрации Болхова обеспечить их холодным водоснабжением по качеству питьевой воды соответствующим требованиям, установленным СанПиН. Суд первой инстанции иск удовлетворил, но решение было обжаловано. Спор дошел до апелляции, однако коллегия Орловского областного суда оставила решение Болховского райсуда без изменений. После этого оно вступило в законную силу. В настоящий момент, по данным прокуратуры, решение суда исполнено, а жители переулка Заводского обеспечены холодным водоснабжением.

ИА «Орелград»