В суд направлено дело о ложных показаниях полицейских

Трое правоохранителей пытались «помочь» бывшему коллеге, сообщает орловский СКР.

Экс-полицейского судили за превышение должностных полномочий. Коллеги из ППС в ходе допроса в качестве свидетелей исказили важные обстоятельства, имеющие доказательное значение, поэтому сами стали фигурантами расследования. Уголовные дела о заведомо ложных показаниях с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд, проинформировал 14 августа СУ СК России по Орловской области.

Если вина полицейских будет доказана, не только они понесут наказание. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители, подчеркнули в УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»