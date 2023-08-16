Болховскому микрорайону нашли вариант альтернативного выезда

Его предложили внести в проект обновленного Генерального плана Орла.

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» обсудили 15 августа. Коснулись острой проблемы транспортной доступности Болховского микрорайона, который растет в деревне Жилина. Уже готовый и согласованный проект второго выезда был забракован жителями Орла. В обновленном Генплане обозначили несколько вариантов развития: стыковка в районе деревни Никуличи, с улицей Скворцова (с выходом на троллейбусное кольцо), выход на улицу Героев Пожарных (отвергнутое «бутылочное горлышко»), выход на «кольцо» на Цветаева (тубдиспансер).

Еще один вариант предложила предусмотреть начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн — выход на улицу Матвеева. По словам чиновницы, к строящейся в Болховском микрорайоне школе делают дорогу, практически до границы Орловского округа и Орла.

«По сути, 330 метров — лес и дачи. Городу придется изъять десять объектов. На данный момент это самый короткий вариант, менее затратный. Он не отменяет все варианты, чтобы разгрузить и пустить потоки в разные направления», — пояснила Мария Родштейн.

Проект внесения изменений в Генеральный план разработан специалистами Орелархплана по приказу областного управления градостроительства. Важный для столицы региона документ приводится в соответствие с федеральным законодательством, реальностью и перспективами развития. Перед принятием Генплан вынесен на обсуждение. Замечания и предложения могут быть учтены в итоговой версии.

ИА «Орелград»