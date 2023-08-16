Стало известно, как пассажиры будут добираться до орловского аэропорта

На обновленном Генплане Орла появилась дорога к важному объекту.

Тему затронули 15 августа на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел». Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн пояснила, что дорога до терминала аэропорта проложена от улицы Авиационной. Ее строительство будет произведено силами подрядчика, который возрождает объект.

Подготовлены документы для строительства улицы Авиационной. Там восстановление полотна, организация тротуаров и устройство освещения — в обозримом будущем, в отдаленной перспективе – продолжение дороги от терминала аэропорта до кафе «Вираж» в 909 квартале.

Отметим, Генплан Орла меняется в соответствии с требованиями федерального законодательства, реальным использованием территорий и возможными перспективами развития. Над проектом работал Орелархплан. В настоящий момент идут обсуждения. По их результатам будут вноситься необходимые корректировки.

Черно-белыми линиями на иллюстрации указаны планируемые объекты транспортной инфраструктуры.

ИА «Орелград»