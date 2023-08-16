В Орле «обрежут» Прокуровский лесопарк и изменят его статус

Тему городского озеленения обсудили на публичных слушаниях по Генплану 15 августа.

Жители хотят сохранить зеленую зону и надеются на ее обустройство. Для этого нужно внести «документальные» изменения, чтобы войти в какую-либо программу благоустройства.

В настоящий момент Прокуровский лесопарк относится к зоне лесопарков и городских лесов. Даже прокладка дорожек в этом случае проблематична. В новом варианте Генерального плана городского округа «Город Орел» проектировщики из Орелархплан не предусматривали изменений. Предложение о смене функциональной зоны высказали представитель горсовета Орла и начальник управления градостроительства горадминистрации Мария Родштейн. Зона озелененных территорий общего пользования больше подойдет массиву у улицы Орловских партизан. При этом он не будет сохранятся в существующих границах. В 13 микрорайоне предполагается масштабная застройка: многоквартирные дома, школа, детские сады. Зеленые зоны должны стать частью развиваемой территории. Щекотихинский лес, например, должен стать двумя скверами.

16 августа председатель Горсовета Орла Василий Новиков в соцсетях также поддержал инициативу.

«Мои избиратели в Северном районе ратуют за благоустройство так называемого Прокуровского лесопарка. <…> Считаю, что настал удобный момент, чтобы в Генеральный план внести изменения и придать этой территории статус лесопарковой зоны», — написал Василий Новиков.

ИА «Орелград»