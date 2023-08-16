На Орловщине сборы налогов увеличили на 3 миллиарда рублей

16.8.2023 | 16:47 Важное, Новости, Экономика

Рост налоговых поступлений обеспечен во все бюджеты.

ИА «Орелград»

Региональное управление налоговой службы обеспечило рост поступлений во все бюджеты. С таким заявлением выступило Управление ФНС России по Орловской области. Из информации ведомства следует, что по итогам первого полугодия 2023 года в консолидированный бюджет РФ на территории региона в целом было собрано свыше 24 миллиардов рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 3,1 миллиарда.

«Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 6,6 миллиарда рублей, что на 34,2 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — говорится в сообщении пресс-службы Управления ФНС России по Орловской области. — В бюджет территории мобилизовано порядка 17,5 миллиарда рублей с превышением на 1,4 миллиарда рублей к поступлениям соответствующего периода 2022 года».

Отчитались налоговики и о сборах взносов в государственные внебюджетные фоны. Напомним, что именно налоговая служба уже несколько лет исполняет такие полномочия. Согласно приведенной статистике, за январь-июнь 2023 года налоговой службой на территории Орловской области было собрано около 11,1 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем данных платежей увеличился на 7,5 процента.

Ранее руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова на аппаратном совещании в областной администрации сообщила о том, что по итогам первого полугодия 2023 года доходы региона составили 26,6 миллиарда рублей с ростом на 13,4 процента к уровню прошлого года. При этом налоговые и неналоговые доходы составили 15,2 миллиарда, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Кроме того, регион в качестве безвозмездных поступлений получил еще 11,4 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда, или на 18,3 процента больше, чем было год назад.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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