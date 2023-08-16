Орловцы на 11 процентов нарастили производство яиц

Количество выпущенных в продажу куриных яиц исчисляется миллионами штук.

Орелстат оценил текущие показатели работы сельского хозяйства Орловской области. Сообщается, например, что на 1 июля текущего года в хозяйствах всех категорий отмечено увеличение поголовья крупного рогатого скота по сравнению с 1 июля 2022 года на 6,6 тысячи голов и свиней — на 7,2 тысячи голов. Это произошло при одновременном сокращении стада коров на 1,9 тысячи голов, овец и коз – на 2,7 тысячи голов, а также птицы – на 292,6 тысячи голов.

Несмотря на значительное снижение показателей по поголовью, птицеводческая отрасль демонстрирует неплохие результаты по производству продукции. По расчетам Орелстата, за шесть месяцев 2023 года в хозяйствах всех категорий было произведено 32,3 миллиона куриных яиц. По сравнению с прошлым годом выпуск куриных яиц возрос на 0,9 миллиона штук, или на 11,7 процента. Интересно, что за отчетный период времени в птицеводческих организациях региона от каждой курицы-несушки было получено в среднем по 116 яиц, что соответствует уровню прошлого года.

Впрочем, в Орловской области основными производителями яиц куриных являются вовсе не организации, доля которых в общем объеме такого производства в 2023 году составляет 27,8 процента (в 2022 году – 24,8 процента). Лидерами по данному показателю являются хозяйства населения, доля которых составляет 71,8 процента всего производства яиц. Правда, она снизилась по сравнению с предыдущим годом, когда доля населения составляла 74,7 процента.

Производством куриных яиц в Орловской области также занимаются крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Однако их вклад в общий объем производства достаточно скромен. Доля этих производителей в текущем году составляет 0,4 процента, годом ранее она составляла 0,5 процента. Стоит добавить, что непосредственно в сельскохозяйственных организациях региона за прошедший год (в период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года) численность птицы увеличилась на 235,4 тысячи голов, или на 12,3 процента.

ИА «Орелград»