В Орловской области переоценили индекс промпроизводства

После окончательного подведения итогов показатель заметно вырос.

В Орловской области неожиданно вырос индекс промышленного производства 2022 года. Ранее официальная статистика сообщала, что он равен 95,7 процента, то есть промышленность региона сработала на 4,3 процента хуже, чем в 2021 году. Однако, как сообщает Орелстат, теперь цифры изменились. Произошло это после того, как статистики произвели итоговую оценку индекса промышленного производства за 2022 год на основе уточненных данных годовой статистической отчетности. В результате уточненный индекс промышленного производства за 2022 год составил 99,5 процента, превысив предварительную оценку на целых 3,8 процентных пункта.

«По итогам года сектора промышленного производства положительную и отрицательную динамики поделили поровну между собой, — говорится в информации Орелстата. — Рост объемов продемонстрировали: добыча полезных ископаемых (115,3 процента) и энергетический сектор (112,2 процента); снижение — обрабатывающие производства (97,9 процента) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией (88,8 процента)».

Безусловным лидером прошлого года статистики называют металлургию, рост объемов производства которой составил 142,2 процента. Увеличение показателей произошло за счет возобновления выпуска меди и запуска производства драгметаллов. Сообщается также, что действующие меры поддержки подстегнули целый ряд отраслей, в том числе производство отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, автомобилестроение. Так, объемы производства компьютеров, электронных и оптических изделий в Орловской области выросли на 20,3 процента по сравнению с предыдущим годом, производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 4,8 процента.

«Годовая оценка подтвердила негативную тенденцию в следующих производствах обрабатывающего сектора: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — годовая оценка составила 57,6 процента (предварительная — 56,2 процента); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — 85,7 процента (82,2 процента); производство прочей неметаллической минеральной продукции — 92,1 процента (92 процента); производство пищевых продуктов — 98,2 процента (97,5 процента)», — резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»