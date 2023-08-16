Омбудсмен Балашова побывала в СИЗО и колонии

Правозащитница совместно с прокурором посетили КП-3 в Кромском районе.



Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова посетила колонию-поселение №3, расположенную в поселке Шахово Кромского района. Об этом параллельно сообщили аппарат омбудсмена и пресс-служба регионального Управления ФСИН России. Сообщается, что колонию также посетил прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Орловской области. Совместно они провели прием осужденных, содержащихся в КП-3.

«Осужденные обращались по вопросам оказания медицинской помощи, восстановления документа, удостоверяющего личность, отмены решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, депортации, — говорится в совместном релизе по мотивам поездки. — Омбудсменом проверены помещения исправительных отрядов, промышленная зона, медицинская часть, пищеблок, дана положительная оценка работы администрации исправительного учреждения».

Это не первый подобный визит за последнее время. Так, декадой ранее Наталия Балашова посетила СИЗО-1 города Орла, где осмотрела камеры для содержания женщин и несовершеннолетних. Уполномоченный по правам человека провела там прием граждан, проверила нормы питания, пищеблок, а также санитарно-гигиенические условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. «Осуществлен прием граждан, содержащихся в СИЗО-1, в ходе которого на все заданные вопросы уполномоченным и сотрудниками СИЗО были даны подробные ответы и разъяснения», — пояснили по этому поводу в аппарате омбудсмена.

Добавим, что в июле Наталия Балашова провела рабочую встречу с руководителем и сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД. Участники рассмотрели вопросы организации взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств в деле документирования лиц, находящихся в местах лишения свободы. А еще чуть ранее сотрудница аппарата омбудсмен провела прием осужденных в исправительной колонии № 5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Прежде всего, рассматривались вопросы медицинского и социального обеспечения осужденных. Кроме того, последним были разъяснены положения действующего законодательства.

ИА «Орелград»