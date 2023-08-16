Орел не отказался от планов пустить трамваи в Зареченский микрорайон

В проекте обновленного Генплана города остается линия от улицы Гоголя.

Вопрос транспортного обслуживания населения затронули в ходе публичных слушаний 15 августа. На суд общественности вынесен проект изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел». Он подготовлен сотрудниками Орелархплан с целью приведения документа в соответствие с федеральным законодательством и реальностью. Тем не менее закладки на перспективу остаются. Любопытна карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. На ней отображена трамвайная линия от улицы Гоголя на Емлютина. Через Кромское шоссе, микрорайон «Новая Ботаника», переулки Маслозаводской и Трамвайный к деревне Леженки нарисована линия скоростного трамвая. Не менее оптимистично протянуты троллейбусные линии в Лужки, к 909 кварталу, Веселой слободе и улице Металлургов по Раздольной. Наиболее реально выглядят планируемые автобусные маршруты.

Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн также высказала сомнение по поводу строительства троллейбусной инфраструктуры, учитывая современные аэробусы. Прозвучало замечание, что ТТП вовсе разорится, если оценить расходы на электроэнергию и обновление инфраструктуры.

В материалах по обоснованию указано, что в городе три трамвайных маршрута протяженностью 29 километров (из-за закрытия Красного моста сейчас действует всего один). Троллейбусное сообщение насчитывает четыре маршрута.

«Общественный транспорт на территории муниципального образования развит достаточно хорошо. Большинство пассажирских перевозок осуществляется автобусным транспортом, чему способствует вариативность автобусной маршрутной сети. Нуждается в развитии троллейбусное и, в особенности, трамвайное внеуличное сообщение к районам новой жилой застройки. Требуется обновление парка машин МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», — указано в документе.

Расчетный срок спроектированного Генплана – 2035 год.

ИА «Орелград»