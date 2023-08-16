В администрации Орла отрицают существование Щекотихинского леса

По версии чиновников, там расположены два сквера.

О расширении зеленых зон Орла и их содержании поговорили 15 августа на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в Генеральный план города. Корреспондента «Орелграда» заинтересовали два ровных прямоугольника в районе улицы Раздольной, где, по мнению горожан, находится лес. Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн пояснила, что это два сквера, а «Щекотихинского леса — не существует». Он есть только на картах навигаторов. Мария Родштейн уточнила, что скверы перенесены из действующей версии Генплана.

Начальник управления градостроительства также отметила, что если в скором времени администрация Орла не найдет инвестора, который займется развитием территории, то «весь 13 микрорайон превратится в Щекотихинский лес». В противном же случае здесь должны появиться многоэтажные дома, школа, несколько детских садов, зона отдыха у Силикатного пруда. Также предусмотрено благоустройство парка и скверов, которые пока есть только на бумаге.

Отметим, в микрорайоне № 13 (в границах улиц Раздольной, Дмитрия Блынского, Космонавтов, Михалицына) в 2015 году планировали «Малый Петербург» — более 106 тыс. кв. м. жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи». Уже тогда жители соседних домов выступали против вырубки леса.

Проект внесения изменений в Генплан подготовили специалисты БУ ОО «Орелархплан». Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством, реальным использованием территорий и их перспектив. Организованы публичные слушания. Замечания и предложения могут быть учтены в проекте.

ИА «Орелград»