Орловскому такси изменят правила работы

Новый порядок начнет действовать в регионе уже с 1 сентября.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ разработал «Положение о порядке организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области». Приказ об его утверждении вступит в силу с 1 сентября 2023 года, одновременно с вступлением в силу новых требований федерального и регионального законодательства. По новым правилам полномочия по выдаче юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателем разрешений на работу такси переданы казенному учреждению «Орелтранссигнал». Оно же, вместо департамента, будет вести региональный реестр перевозчиков и служб заказа легкового такси.

Юрлицам и ИП разрешение будет бесплатно выдаваться сроком на пять лет. Физическим лицам оно также предоставляется сроком до пяти лет, но срок может быть и меньшим, если гражданин сам укажет его в своем заявлении. Разрешение запрещено передавать третьим лицам. Допуск к управлению легковым такси водителя, который является работником перевозчика и сведения о котором внесены в путевой лист, передачей разрешения считаться не будет. «Орелтранссигнал» получит право приостанавливать и возобновлять действия разрешения, а также аннулировать его в предусмотренных законом случаях. Юрлицо, ИП или простой гражданин имеет право вновь подать заявление ранее, чем через один год со дня вступления в законную силу решения об аннулировании разрешения.

По новым правилам каждый перевозчик будет обязан размещать сведения о тарифах на перевозку легковым такси не позднее, чем за три рабочих дня до начала их применения. Публиковать тарифы он должен либо на своем сайте, либо на сайте службы заказа легкового такси, с которой у него заключен договор. В случае отсутствия таких сайтов допускается размещение тарифов на официальном сайте «Орелтранссигнала». Перевозчики и служба заказа легкового такси обязаны направлять сведения о тарифах в «Орелтранссигнал» в электронной форме, на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

ИА «Орелград