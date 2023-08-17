Проверка вскрыла закупки квартир в Орле по завышенным ценам

17.8.2023 | 7:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Информация об этом уже направлена в прокуратуру, полицию и УФАС.

Фото: департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала информацию о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным казенным учреждением «Жилищное управление города Орла» муниципальными жилыми помещениями. Аудит охватил весь 2022 год и пять месяцев 2023 года. Впрочем, в случае необходимости аудиторам было позволено изучать и более ранние периоды.

В ходе проверки было выявлено неэффективное расходование бюджетных средств на оплату работ по двум муниципальным контрактам в сумме 547,5 тысячи рублей. КСП сообщает и о фактах заключения муниципальных контрактов на приобретение квартир по завышенным ценам, а также в жилых домах со сроком эксплуатации от 30 до 60 лет. По мнению аудиторов, были допущены и другие нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Выразились они в искусственном дроблении закупок и оформлении самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, нарушениях и недостатках при планировании, обосновании начальной максимальной цены контрактов, исполнении муниципальных контрактов и контроле за их исполнением. Установлены и иные нарушения действующего законодательства.

«С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления: руководителю муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла»; начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла; начальнику управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла», — сообщает КСП.

Кроме того, информация о результатах контрольного мероприятия направлена мэру города Орла, прокурору Советского района областного центра, а также в городское Управление МВД России и Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования