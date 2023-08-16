Жителям Новой Ботаники дали шанс на второй выезд из микрорайона

В Генплан Орла планируют внести два варианта дороги.

Предложение о внесении изменений в проект на публичных слушаниях 15 августа высказала начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн. Организация второго выезда из микрорайона Новая Ботаника возможна вдоль железнодорожной насыпи и вдоль реки, с выходом на переулок Бетонный и Автогрейдерную улицу.

«Как верхний, так и нижний вариант маловероятны. Оба затронут парк Ботаника, — отметила Мария Родштейн. — Другога выхода физически просто нет. На перспективу шанс оставить нужно».

Присутствующие на публичных слушаниях поинтересовались выездом через переулок Дарвина. (Такой проект даже разрабатывался). Мария Родштейн пояснила, что переезд через железнодорожные пути не согласуют: по нормативной базе они организуются каждые пять километров – не чаще.

«При этом перепад высот таков, что нужно строить эстакаду с выездом на улицу Комсомольскую, на крышу детского сада. Трасса пройдет на уровне третьего этажа многоквартирного дома», — пояснила Мария Родштейн.

Речи о закрытии железнодорожной ветки, пересекающей город, уже не идет. Сейчас она имеет стратегическое значение.

Напомним, изменения в Генеральный план городского округа «Город Орел» вносятся в связи с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законодательством, реальным использованием территорий и перспективами развития областной столицы. В ходе публичных слушаний высказываются предложения и замечания. Разработчик Орелархплан может учесть их в итоговом документе. Генплан разрабатывается на срок до 2035 года.

На карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры пока не отображены перспективные выезды. Мы их условно отметили красными линиями.

На кадре ниже Новая Ботаника на карте планируемого размещения автодорог в действующей редакции. Некоторые из них уже построены. А о еще одном пешеходном переходе через пути уже и речи не идет.

ИА «Орелград»