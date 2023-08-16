В Орле начали готовиться к повторным экзаменам

Завершается прием заявлений на участие в ГИА-9 в дополнительный период.

В Орловской области полным ходом идет прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительном сентябрьском периоде ГИА-2023. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, процедура приема завершается 21 августа. Местом регистрации участников сентябрьских экзаменов является образовательная организация, в которую обучающиеся восстанавливаются для прохождения аттестации.

«Стать участниками экзаменов в дополнительный период имеют право обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или не явившиеся на экзамены в основной период, — уточнили в Центре. — Согласно единому расписанию экзамены в дополнительные сроки будут проведены по всем учебным предметам с 4 по 23 сентября 2023 года в формах основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена».

Кроме того, в Орловской области педагогов и студентов начали готовить к старту традиционного осеннего периода проведения всероссийских проверочных работ. Они будут организованы для обучающихся первых курсов по очной форме по образовательным программам среднего профессионального образования. Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, уже сегодня студенты и преподаватели могут ознакомиться с образцами проверочных работ СПО. Они размещены на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» в разделе «Оценка качества образования».

ИА «Орелград»