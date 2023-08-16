Заболеваемость энтеровирусной инфекцией растет на Орловщине

Специалисты называют рост числа заболевших сезонным фактором.

Любопытная информация прозвучала на рабочем совещании, которое было проведено в администрации города Ливны. Как сообщается на сайте мэрии, повестка дня включала, в том числе, вопрос о ситуации по заболеваемости энтеровирусной инфекцией. С докладом выступила начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ливны Лариса Булатникова. Она и сообщила, что в Орловской области отмечается сезонный подъем энтеровирусной инфекции.

Сообщается, например, что на прошлой неделе было зарегистрировано 5,3 случая заболевания на каждые 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 8,5 процента. Текущий показатель оказался и выше уровня аналогичной недели 2022 года, причем на 64,8 процента. В настоящий момент тенденции к снижению нет, — прозвучало в докладе. Энтеровирусная инфекция относится к группе острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Протекание заболевания характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов.

«Вирусы устойчивы во внешней среде, к низким температурам, заморозке и оттаиванию, — говорят специалисты. — При комнатной температуре способны выживать до 15 суток. Энтеровирусы длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания. Бактерии ЭВИ до 18 дней сохраняются в водопроводной воде, около месяца — в речной, до двух месяцев — в очищенных сточных водах. Погибают при кипячении, высушивании и дезинфекции».

Для профилактики ЭВИ необходимо соблюдать ряд элементарных правил, в том числе: мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у детей; тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением кипяченой или бутилированной водой; избегать контактов с людьми с признаками инфекционного заболевания, с сыпью, температурой и другими симптомами; купаться только в тех бассейнах, где происходит обеззараживание воды, и только в тех водоемах, где купание разрешено; защищать пищу от мух и насекомых; не трогать лицо, нос, глаза грязными руками; пить только бутилированную воду. Не стоит использовать для охлаждения напитков лед, изготовленный из воды неизвестного качества, покупать напитки и пищу у уличных торговцев. Следует употреблять термически обработанную пищу, а при появлении симптомов инфекционных заболеваний – немедленно обращаться к врачу.

Ранее Орелстат со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области сообщил, что в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе снизилась заболеваемость педикулезом – в 1,7 раза, сифилисом – в 1,5 раза, туберкулезом – на 8,9 процента, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 5,3 процента. Вместе с тем, число заболевших гриппом за отчетный период времени превысило уровень прошлого года в 81,4 раза, сальмонеллезными инфекциями – в 4,3 раза.

ИА «Орелград»