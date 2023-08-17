Из-за АЧС под Орлом разрешили бить кабана

Охотников просят помочь в ликвидации угрозы распространения заболевания.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Такое поручение было дано ему указом губернатора, в соответствии с которым на территории Сосковского района был введен карантин. Причиной стала африканская чума свиней. Смертельно опасный вирус был обнаружен у павших диких кабанов. Добывать кабана разрешено в радиусе 30 километров вокруг инфицированного места. Патологические пробы от убитых животных должны в обязательном порядке передавать в лабораторию для анализа на наличие АЧС.

Согласно приказу департамента, добывать разрешено «охотничий ресурс обоих полов и всех возрастов». Количество охотничьих ресурсов, предполагаемых к добыче: 32 особи. В дальнейшем предусматривается «изъятие до 100 процентов в количестве по результатам учетов численности». Мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов будут проводиться вплоть до отмены ограничительных мероприятий, то есть карантина, введенного указом губернатора.

Добывать кабана разрешено способами, исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания. При осуществлении охоты запрещается добыча кабанов загоном, нагоном и с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие.

В приказе также прописаны способы использования продукции охоты. Их оказалось всего два: уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии или личное потребление после получения отрицательного результата на заболевание. Также департамент утвердил перечень охотничьих угодий, на которых разрешено бить кабана. В перечень попали охотничьи угодья ООО «Заимка», Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов, ООО «Ремстройпроект в Дмитровске», ООО «Володино», Урицкого районного общества охотников и рыболовов, Заводского отделения Орловской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Добывать кабана также разрешено на особо охраняемой природной территории регионального значения «Нарышкинский природный парк».

ИА «Орелград»