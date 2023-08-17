Орловские налоговики сообщили о росте числа льготников

Количество тех, кто имеет право на преференции, в регионе постепенно увеличивается.

Управление ФНС России по Орловской области завершило процедуру начисления орловцам налогов за 2022 год. Речь идет об имущественных налогах физическим лицам, срок уплаты которых завершится 1 декабря 2023 года. как сообщили в пресс-службе ведомства, многие орловцы имеют право на льготы, и они не упустили возможность ею воспользоваться. В качестве иллюстрации приводится статистика, которая говорит сама за себя.

Согласно ей, в 2023 году в Орловской области льготы по транспортному налогу получили около 46,5 тысячи граждан, еще порядка 156 тысяч орловцев пользуются льготами по земельному налогу. Кроме того, без малого 208 тысяч жителей имеют льготу по налогу на имущество. Кстати, по сравнению с прошлым годом общее количество орловцев, полностью или частично освобожденных от уплаты имущественных налогов, увеличилось почти на 13,5 тысячи человек. Также в ведомстве подсчитали, что текущем году орловцам были предоставлены льготы по имущественным налогам на общую сумму свыше 203,5 миллиона рублей.

«Проверить право на применение налоговой льготы поможет интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — подсказали в областной налоговой службе. — Для поиска информации пользователю необходимо выбрать вид налога, налоговый период, регион и муниципальное образование. В результате поиска будет доступен нормативный документ, устанавливающий действие конкретного налога на выбранной территории».

Указанный интернет-сервис, как говорят специалисты, позволяет налогоплательщику не только экономить время, но и самостоятельно уточнять необходимую информацию, не обращаясь лично в налоговый орган. Что касается заявления на льготу, то его можно предоставить в любой налоговый орган через МФЦ, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или по почте.

ИА «Орелград»