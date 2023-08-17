В Ливнах на нерадивых родителей завели 76 дел

Власти города оценили ситуацию по работе с несовершеннолетними.

Как сообщили в администрации города Ливны, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерина Репина представила доклад об итогах работы этого коллегиального органа. В ведомстве напомнили, что комиссия была создана для повышения эффективности работы по профилактике детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ее заседания проводятся дважды в месяц. На них рассматриваются материалы на несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, а также материалы на родителей, не исполняющих, либо ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей.

«В первом полугодии 2023 года в комиссию поступило 93 административных материала (за аналогичный период прошлого года — 79), из них в отчетном периоде в отношении родителей рассмотрено 76 (АППГ – 66) материалов, — сообщила Екатерина Репина. — Рассмотрено 17 дел в отношении несовершеннолетних, назначено 40 административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 28,9 тысячи рублей».

Из доклада также следует, что по состоянию на 1 июля 2023 года на профилактическом учете в Ливнах состоят 32 подростка и 27 семей, имеющих на иждивении 59 детей. Только за первую половину текущего года было поставлено на учет 17 подростков и восемь семей, при этом было снято с учета 12 подростков и девять семей. Рассказала докладчица и о работе в рамках межведомственного взаимодействия по организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Так, в первом полугодии было совершено 14 выездов социального патруля, который посетил 111 семей. По словам Репиной, в целом в первой половине года в рамках этой работы проводились мероприятия различной направленности. «Члены комиссии постоянно ведут активную работу с детьми, состоящими на учете, привлекая их к участию в городских мероприятиях, проводится диагностика девиантного поведения, склонностей к правонарушениям, диагностика детско-родительских отношений», — заключила она.

ИА «Орелград»