Китай в 7,3 раза увеличил закупки орловского масла

Покупателей в Поднебесной интересует масло, произведенное из рапса.

В текущем году Орловская область по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 7,3 раза нарастила экспорт рапсового масла в Китай. Об этом сообщает пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Сотрудники ведомства с начала года проконтролировали 57,6 тысячи тонн такой продукции, предназначенной к отправке в Поднебесную. Были проведены необходимые лабораторные исследования. В результате карантинные вредные организмы в отгружаемой продукции не были обнаружены, что открыло путь к экспорту.

«Качество и безопасность подкарантинной продукции подтверждены протоколами испытаний, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. — Вся продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера и условиям контракта. Ведомством оформлены фитосанитарные сертификаты в соответствии с действующим законодательством в области карантина растений».

В тоже время Узбекистан все активнее закупает в Орловской области готовую мясную продукцию. Сообщается, что отделом пограничного ветеринарного контроля с начала 2023 года была проконтролирована отправка в эту республику 13 партий мясных продуктов из свинины в ассортименте, всего более 17 тонн. Поставками занимается крупное мясоперерабатывающее предприятие «Знаменский СГЦ», аттестованное на право экспорта широкого ассортимента мясной продукции в страны ЕАЭС, Гонконг, Вьетнам и др.

«Право экспорта в иностранное государство предприятие подтвердило в марте 2022 года, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Первая партия мясной продукции весом 1647 кг была отправлена в августе того же года, с соблюдением ветеринарных требований Узбекистана и в сопровождении необходимых ветеринарных документов. Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий».

ИА «Орелград»