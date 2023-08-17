В Орле перед выборами проверяют владельцев оружия

Массовые мероприятия проводятся в преддверии выборов губернатора.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, в преддверии Дня знаний и выборов губернатора, которые назначены на 10 сентября, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проводят дополнительные проверки владельцев гражданского оружия и боеприпасов. Кроме того, в регионе дополнительно проверяют компании, торгующие оружием на основании лицензий, а также комнаты хранения оружия частных охранных организаций.

«В городе Орле насчитывается более 500 владельцев оружия, проживающих рядом со школами и избирательными участками. В собственности у лиц данной категории находится свыше 1000 единиц различного оружия», — уточнили в силовом ведомстве.

Росгвардейцы проверяют условия хранения оружия, наличие лицензий и разрешений. Попутно они проводят профилактические беседы, напоминая торговцам и владельцам оружия о необходимости бдительно соблюдать требования законодательства, особенно в преддверии проведения массовых мероприятий. Руководителям юридических лиц силовики настоятельно советуют на указанный период ограничить оборот оружия и не допускать возможных правонарушений.

Тем временем Орел посетил член ЦИК России Николай Левичев. Как сообщи в Избирательной комиссии Орловской области, совместно с председателем облизбиркома Лилией Пиняевой он посетил избирательный участок № 125 и МФЦ. Высокого гостя ознакомили с организацией работы по приему заявлений о голосовании по месту нахождения и реализации технологии «Мобильный избиратель».

Также Николай Левичев и Лилия Пиняева встретились с кандидатами на должность губернатора Орловской области Андреем Клычковым, Светланой Ковалевой, Владимиром Стебаковым и Владиславом Числовым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов государственной власти и организаторов выборов в рамках подготовки к предстоящим сентябрьским электоральным событиям. Николай Левичев отметил, что руководство ЦИК России дало высокую оценку деятельности Избирательной комиссии Орловской области.

ИА «Орелград»