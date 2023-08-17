Ливенское образование в 2,6 раза нарастило закупки

Представлена информация о результатах проведения аудита в сфере закупок в Ливнах.

Контрольно-счетная палата города Ливны представила отчет о результатах аудита в сфере закупок за 2022 год. Предметом проверки были закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ливны. Аудиторы установили, что всего в 2022 году было проведено закупок на общую сумму 803,65 миллиона рублей, что на 42,1 процента выше уровня 2021 года. При этом конкурентными способами (открытый конкурс, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме) были проведены закупки на сумму 594,89 миллиона рублей, что составляет 74 процента в их общем объеме. Закупки у единственного поставщика, подрядчика и исполнителя потянули на 208,75 миллиона рублей, их доля в общем объеме составила 26 процентов.

«Основная доля закупок товаров, работ и услуг приходится на закупки, проведенные управлением общего образования администрации города и подведомственными учреждениями – 473,48 миллиона рублей, или 60,4 процента от общего объема закупок муниципального образования, — говорится в информации КСП. — По сравнению с 2021 годом объем закупок увеличился в 2,6 раза. Рост объема закупок в 2022 году обусловлен выполнением работ по строительству дополнительного корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Ливны».

Второе место по объему закупок заняло управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В 2022 году оно заключило муниципальные контракты на общую сумму 209,55 миллиона рублей, что составляет 26,7 процента от общего объема закупок всего города. Управлением муниципального имущества в 2022 году были заключены контракты на 38,339 миллиона рублей, их доля составила всего 4,9 процента. Но стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом общая сумма закупок этого управления за 2022 год увеличилась на 78,8 процента.

В КСП также подсчитали, что наибольший удельный вес в 2022 году заняли контракты, связанные со строительными работами, включая текущий и капитальный ремонт дорог. Общая сумма строительных контрактов составила 441,77 миллиона рублей, или 56,3 процента, причем был зафиксирован рост на 78,8 процента к уровню 2021 года. Наибольший объем строительных закупок опять же пришелся на образование. Но здесь почти вся доля принадлежит уже упомянутому выше контракту на строительство дополнительного корпуса школы №2. Его цена составила 304,98 миллиона рублей.

Добавим, что экономия в результате проведения торгов конкурентными способами за 2022 год, по оценкам КСП, составила 19,32 миллиона рублей, или 2,4 процента от общей суммы. Отметим и то, что по итогам двух контрольных мероприятий аудиторы вскрыли нарушения закона, содержащие признаки состава административного правонарушения. Информация об этом была направлена для принятия мер реагирования в Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Орловской области.

ИА «Орелград»