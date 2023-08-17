Субподрядчик потребовал свою долю за школу на Зеленина

Ставший знаменитым долгострой стал предметом судебного спора.

Многострадальная школа на улице Зеленина в Орле, которую никак не достроят, угодила в эпицентр судебного разбирательства. Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строй-металл» к обществу с ограниченной ответственностью «Техспецкомплект». Последнее строит школу. Истец потребовал взыскать с ответчика задолженность по договору субподряда в размере 1,599 миллиона рублей.

Вероятно, подача иска уже сама по себе помогла в решении спорных вопросов, так как ответчик в судебном заседании указал, что им была произведена частичная оплата задолженности в сумме 1,5 миллиона рублей. От взыскания оставшейся суммы долга по суду истец, впрочем, не отказался. Да и ответчик с учетом частичного погашения суммы задолженности признал исковые требования.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд установил, что в ноябре 2021 года «Техспецкомплект» и «Строй-металл» заключили договор на выполнение субподрядных работ на объекте строительства: «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в Орле». Было оговорено, что субподрядчик выполняет работу своими силами, с применением своих инструментов, расходных материалов, обеспечивает себя всем необходимым для выполнения монолитных работ в полном объеме.

В случае предоставления инструмента заказчиком, стоимость такого инструмента вычитается из стоимости выполненных работ, предъявленных в акте выполненных работ подрядчиком. Стоимость работ рассчитывалась исходя из нормы 6800 рублей за кубометр, заказчик должен был перечислить аванс в размере 2,5 миллиона рублей.

В декабре прошлого года субподрядчик успешно сдал по актам подрядчику выполненные им работы, однако не получил в качестве оплаты 1,599 миллиона рублей. Он направлял в адрес ответчика претензию с требованием по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств и уплаты штрафа, которая была оставлена без удовлетворения. Это послужило основанием для обращения с иском в арбитражный суд.

Поскольку основная часть долга была погашена уже после начала судебного разбирательства, серьезных вопросов у суда не возникло. Он удовлетворил оставшиеся исковые требования и обязал «Техспецкомплект» выплатить субподрядчику оставшиеся 99 464 рублей долга.

Напомним, что школа на улице Зеленина строится в рамках нацпроекта «Образование». Ее ввод в эксплуатацию планировался еще в 2022 году, однако затем между Минпросвещения России и правительством Орловской области было заключено дополнительное соглашение. В результате срок ввода в эксплуатацию школы был перенесен на 2023 год.

В администрации Орла еще в конце прошлого года такое решение назвали объективной необходимостью, подчеркнув, что «к сожалению, в начале года подрядчик вынужден был простаивать из-за погодных условий и трудностей с закупкой стройматериалов. Из графика выпало около пяти месяцев». В мэрии также пояснили, что по проекту основное здание школы должно состоять из двух корпусов — для начального и старшего звеньев. Общая площадь – 27 тысяч квадратных метров. Учебное заведение будет рассчитано на 1225 мест, эта школа обещает стать самой большой в Орле.

ИА «Орелград»