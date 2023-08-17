В Орле задумались о сети общественных туалетов

17.8.2023 | 10:16 ЖКХ, Новости

К их созданию планируют привлечь бизнес.

ИА «Орелград»

Важная тема обсуждалась на очередном заседании профильного комитета горсовета Орла 16 августа. Туалетов в городе объективно не хватает, хотя в рамках благоустройства новые объекты и появились в трех парках. Мобильные кабины устанавливаются на время проведения ярмарок и массовых мероприятий. Санитарно-бытовой комплекс планируется в сквере «Семьи». Подготовлена конкурсная документация. Есть финансирование. Дело за подрядчиком.

В целом же решение проблемы администрация Орла видит в привлечении бизнеса.

«Прорабатывается вопрос о возможности заключения концессионного соглашения по строительству сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения», — сообщает пресс-служба Орловского городского Совета.

Депутаты продолжат следить за темой.  К вопросу вернутся на ноябрьском заседании профильного комитета.

ИА «Орелград»

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