В Орле задумались о сети общественных туалетов

К их созданию планируют привлечь бизнес.

Важная тема обсуждалась на очередном заседании профильного комитета горсовета Орла 16 августа. Туалетов в городе объективно не хватает, хотя в рамках благоустройства новые объекты и появились в трех парках. Мобильные кабины устанавливаются на время проведения ярмарок и массовых мероприятий. Санитарно-бытовой комплекс планируется в сквере «Семьи». Подготовлена конкурсная документация. Есть финансирование. Дело за подрядчиком.

В целом же решение проблемы администрация Орла видит в привлечении бизнеса.

«Прорабатывается вопрос о возможности заключения концессионного соглашения по строительству сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения», — сообщает пресс-служба Орловского городского Совета.

Депутаты продолжат следить за темой. К вопросу вернутся на ноябрьском заседании профильного комитета.

ИА «Орелград»