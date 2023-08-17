Орловцам предложили деньги в обмен на оружие

Размер вознаграждения за добровольную сдачу оружия составляет до 15 тысяч рублей.

Управление Росгвардии по Орловской области напомнило жителям региона о том, что они имеют возможность добровольно сдать незарегистрированное оружие и боеприпасы в обмен на денежное вознаграждение. Такая процедура к тому же освободит их от возможной административной или уголовной ответственности. Размеры денежного вознаграждения установлены постановлением правительства региона. Например, 15 тысяч рублей можно получить за добровольную сдачу одной единицы незаконно хранящегося боевого ручного стрелкового оружия.

Вознаграждение за сданную единицу охотничьего пневматического, огнестрельного гладкоствольного оружия составляет 8000 рублей, за боеприпасы к оружию с нарезным стволом – 30 рублей за одну единицу, за боеприпасы к гладкоствольному оружию – 15 рублей за единицу. Оружие и боеприпасы передаются в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства заявителя.

«При обнаружении взрывчатых устройств и веществ при проведении земляных работ следует немедленно сообщать о находке в правоохранительные органы, — говорит начальник центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Виктор Ермаков. — Самовольное поднятие и изъятие опасных находок без помощи специалистов могут причинить вред здоровью и жизни. За незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы».

Кстати, многие орловцы пользуются описанным механизмом. Так, на днях с заявлением о сдаче незарегистрированной единицы оружия к силовикам обратился житель Залегощенского района. Он рассказал, что нашел гладкоствольное двуствольное ружье во время проведения хозяйственных работ в частном доме. Оказалось, что оно принадлежало его покойному тестю. Росгвардейцы осмотрели находку и направили на экспертизу, результаты которой подтвердят возможность выплаты вознаграждения в размере 8 тысяч рублей.

А еще несколькими днями ранее 23-летняя жительница города Орла нашла гладкоствольное охотничье ружье в личных вещах своей покойной бабушки. О находке она сообщила сотрудникам центра лицензионно-разрешительной работы. Как пояснили в Управлении Росгвардии по Орловской области, правоохранители поблагодарили девушку за сознательность. Ее также ожидает вознаграждение в размере 8 тысяч рублей. Всего с начала текущего года орловцы добровольно сдали силовикам уже более 30 единиц бесхозного оружия, 150 незарегистрированных боеприпасов и один снаряд времен Великой Отечественной войны. Общая сумма вознаграждения, выплаченного орловцам, превысила 170 тысяч рублей.

ИА «Орелград»