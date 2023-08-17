В Орловской области построили 666 зданий

Подведены итоги работы строительной отрасли за первое полугодие 2023 года.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за первое полугодие 2023 года составил более 13,6 миллиарда рублей. Такие данные предоставил Орелстат. Несмотря на внушительную цифру, в сопоставимой оценке текущий показатель на 29,7 процента уступает уровню аналогичного периода предыдущего года. При этом, как подсчитали статистики, только в июне 2023 года в строительство было вложено свыше 3 миллиардов рублей, но и это на 17,3 процента меньше, чем было вложено в июне 2022-го.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 4,274 миллиарда рублей, что меньше объема прошлого года на 29,7 процента (в сопоставимых ценах)», — говорится в информации Орелстата. — За первое полугодие 2023 года было введено в действие 666 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 202,7 тысячи квадратных метров».

Зданий жилого назначения в регионе за отчетный период времени было возведено 642, причем 631 из них было построено населением. Зданий нежилого назначения в регионе возвели 24, в том числе: сельскохозяйственных – 6, промышленных – 3, коммерческих – 3, зданий для нужд здравоохранения – 1, зданий иного назначения – 11. Общая площадь нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в первой половине 2023 года, составила 18,2 тысячи квадратных метров.

Ранее статистики также сообщали, что в Орловской области организациями и индивидуальными застройщиками с начала текущего года было построено 1882 квартиры. Введено в эксплуатацию 155,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 90,1 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 65,6 тысячи. Населением за счет собственных и привлеченных средств был построен 631 новый жилой дом общей площадью 90,5 тысячи квадратных метров, что составляет 58,1 процента от всей площади жилья, введенного в первом полугодии 2023 года.

ИА «Орелград»