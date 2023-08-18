В Орле вынесен приговор члену ОПГ, торговавшей оружием

Мужчина находил покупателей и вербовал новых участников группы.

Нелегальная схема по реализации оружия была вскрыта в августе 2022 года. УФСБ России по Орловской области установило троих граждан, причастных к преступлению. Изъяты пистолет «Вальтер», части пулемета МП-40, патроны. Железнодорожный районный суд Орла вынес приговор одному из участников группы. Он находил лиц для сбыта оружия и вовлекал новых участников в ОПГ. Мужчина отправлен в исправительную колонию строгого режима на четыре года. Приговор вступил в законную силу.

Деяния остальных участников группы все еще рассматриваются в суде, уточнили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»