В Орле вынесен приговор члену ОПГ, торговавшей оружием

18.8.2023 | 9:04 Важное, Закон и порядок, Новости

Мужчина находил покупателей и вербовал новых участников группы.

Фото: УФСБ России по Орловской области

Нелегальная схема по реализации оружия была вскрыта в августе 2022 года. УФСБ России по Орловской области установило троих граждан, причастных к преступлению. Изъяты пистолет «Вальтер», части пулемета МП-40, патроны. Железнодорожный районный суд Орла вынес приговор одному из участников группы. Он находил лиц для сбыта оружия и вовлекал новых участников в ОПГ. Мужчина отправлен в исправительную колонию строгого режима на четыре года. Приговор вступил в законную силу.

Деяния остальных участников группы все еще рассматриваются в суде, уточнили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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