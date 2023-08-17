Сотни орловских землевладельцев получили предостережения

Росреестр обнародовал данные об обследовании земель в Орловской области.

В Орловской области в текущем году специалисты обследовали более 15 тысяч га земли. Такие данные приводит региональное Управление Росреестра. В ведомстве напомнили, что мораторий, ранее введенный на проведение плановых проверок, был продлен до конца 2023 года. Он распространяется и на земельный контроль. Это означает, что до конца текущего года плановые проверки соблюдения орловцами земельного законодательства на территории региона проводиться не будут. Однако совсем без контроля земля, конечно, не осталась.

«Госземинспекторы Управления продолжат проводить профилактические и контрольные мероприятия без взаимодействия с проверяемыми лицами, по результатам которых предписания не выдаются, — уточнили в Росреестре. — На внеплановые проверки запрет не распространяется, но их проведение возможно исключительно по согласованию с органами прокуратуры при непосредственной угрозе жизни или тяжкого вреда здоровью граждан, обороноспособности страны и безопасности государства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований».

По данным ведомства, всего в текущем году в Орловской области было проведено более 750 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. Суммарная площадь обследованных территорий превысила 15 тысяч га. По результатам проведенных мероприятия было объявлено 282 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

«При поступлении предостережения хозяйствующему субъекту следует принять необходимые меры по недопущению нарушений, а в случае несогласия – направить свои возражения. На это отводится 30 дней со дня получения предостережения», — пояснила Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

Кстати, в ведомстве составили рейтинг «популярности» нарушений требований земельного законодательства. Так, самыми распространенными в Орловской области оказались такие нарушения, как самовольное занятие земельного участка или его части (самозахват, то есть пользование участком без наличия на то правовых оснований) и использование земли не в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

ИА «Орелград»