УФАС вынесло решение по делу мэрии и неправомерной рекламы

В нарушении антимонопольного законодательства уличили УМИЗ.

Орловское УФАС России вынесло решение по антимонопольному делу, возбужденному в отношении администрации города Орла. Правда, уже в ходе рассмотрения саму администрацию от участия в деле в качестве ответчика освободили, но ее место заняло управление муниципального имущества и землепользования. Напомним, УМИЗ является структурным подразделением администрации города Орла. В качестве заинтересованного лица был привлечен департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», дело завели по жалобе местного жителя. Было установлено, что рекламные конструкции на Московском и Наугорском шоссе не соответствуют «Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Орла», утвержденной постановлением мэрии еще в 2016 году. Также УФАС выяснило, что еще более двух лет назад спорные рекламные конструкции привлекли внимание областного департамента, выдавшего предписания об их демонтаже. Эти предписания были направлены, в том числе, в администрацию города Орла.

Поскольку спорные конструкции они не были демонтированы, Орловским УФАС мэрии было выдано предупреждение о прекращении бездействия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Срок выполнения предупреждения был установлен до 10 июня 2021 года. Затем последовало несколько судебных разбирательств. Последнее из решений суда вступило в силу в январе 2023 года.

В целом, ситуация не изменилась – спорные рекламные конструкции не отвечали требованиям закона и должны были быть демонтированы. Однако этого не произошло, поэтому в марте 2023 года было заведено антимонопольное дело, решение по которому сейчас и вынесла специально созданная комиссия. Она пришла к выводу, что бездействие чиновников «приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и ущемлению интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности». Ведь рекламный рынок в Орле является конкурентным, и незаконные конструкции занимали место, которое мог бы занять кто-то другой на законных основаниях.

В результате УФАС признало факт нарушения УМИЗ части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Учитывая то, что неправомерно установленные рекламные конструкции были демонтированы в этом году собственниками уже во время разбирательства, предписание на устранение допущенного нарушения чиновникам УМИЗ выдавать не стали. Однако комиссия постановила рассмотреть в установленном законом порядке вопрос об административной ответственности тех, кто оказался виновен в выявленном нарушении антимонопольного законодательства. Добавим, что решение комиссии УФАС может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия. Оно может быть также обжаловано в коллегиальный орган ФАС.

ИА «Орелград»