В Орле не оставляют надежды построить Банный мост

17.8.2023 | 9:43 Важное, ЖКХ, Новости

Объект, связывающий Советский и Железнодорожный районы, отмечен на обновленном Генплане.

Фрагмент карты планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Его строительство активно поддержали и на публичных слушаниях 16 августа. Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн подчеркнула, что будет жаль, если проект, на который готова вся необходимая документация,  так и не реализуют.

Отметим, к строительству моста через Оку в створе улицы Покровской практически приступили. Однако проект заморозил в 2018 года тогда еще врио губернатора Андрей Клычков. Он посетовал, что еще не разработана некая общая концепция развития общественных территорий. В 2021 году глава региона сообщил, что к проекту Банного моста вернутся после завершения реконструкции Красного.

Напомним, изменения в Генеральный план городского округа «Город Орел» вносятся в связи с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законодательством, реальным использованием территорий и перспективами развития областной столицы. В ходе публичных слушаний высказываются предложения и замечания.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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