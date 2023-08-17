В Орле не оставляют надежды построить Банный мост

Объект, связывающий Советский и Железнодорожный районы, отмечен на обновленном Генплане.

Его строительство активно поддержали и на публичных слушаниях 16 августа. Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн подчеркнула, что будет жаль, если проект, на который готова вся необходимая документация, так и не реализуют.

Отметим, к строительству моста через Оку в створе улицы Покровской практически приступили. Однако проект заморозил в 2018 года тогда еще врио губернатора Андрей Клычков. Он посетовал, что еще не разработана некая общая концепция развития общественных территорий. В 2021 году глава региона сообщил, что к проекту Банного моста вернутся после завершения реконструкции Красного.

Напомним, изменения в Генеральный план городского округа «Город Орел» вносятся в связи с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законодательством, реальным использованием территорий и перспективами развития областной столицы. В ходе публичных слушаний высказываются предложения и замечания.

ИА «Орелград»