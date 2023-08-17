Рязанские продукты не пустили в орловские больницы

Поставленные товары вызвали у Россельхознадзора серьезные подозрения.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям пресекло попытки поставить в бюджетные учреждения здравоохранения продукты питания, происхождение которых вызывало серьезные вопросы. Более того, после проверки и анализа остатки продукции в объеме 22,4 килограмма были собраны и направлены поставщику для последующей утилизации. В ведомстве пояснили, что поставки продуктов питания в социально значимые учреждения двух подведомственных регионов отслеживаются особо тщательным образом.

«Так, в августе 2023 года внимание мониторинговой группы Управления привлекла продукция «Сыр Российский» производителя ООО «Милка-М» (Рязанская область), поступившая в адрес предприятий Орловской и Курской областей, которые поставляют продукцию в бюджетные учреждения здравоохранения, — сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — При анализе АИС «Меркурий» было установлено, что предприятием ООО «Милка-М» для производства продукции было использовано сырье, добавленное в журнал с указание несуществующих бумажных ВСД, то есть не имеющее прослеживаемости».

Поясним, что ВСД – это ветеринарные сопроводительные документы. Они позволяют проследить весь путь продукции, от производства сырья до поставки готового продукта на прилавок или конечному заказчику. Площадка указанного выше предприятия была официально исключена из реестра. Сообщается также, что мониторинговой группе удалось проследить всю цепочку перемещения подозрительной продукции. В целях предотвращения дальнейшего оборота продукции без прослеживаемости в адрес ее получателей в Орловской и Курской области, а также территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора были оперативно направлены информационные письма.

ИА «Орелград»