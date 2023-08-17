В Орловской области разрабатывают «визитно-туристический»  хлеб

Проводится конкурс по разработке гастрономического бренда региона.

Его целью является возобновление традиционной рецептуры ржано-пшеничного хлеба, уточняет портал Орловской области.

В состав конкурсной комиссии входят представители профильных учебных учреждений, бизнес-сообщества, деятели культуры, чиновники. В качестве экспертов выступят известные шеф-повара Илья Лазерсон и Александр Журкин. В открытом голосовании примут участие и жители региона.

В числе участников конкурса АО «Орловский Хлебокомбинат», ООО «Колпнянский хлебозавод» ПО «Малоархангельский хлеб», СПССПК второго уровня «Единство» г. Мценск, ООО «Дмитровские продукты», ООО «Сдобный двор».

Итоги конкурса будут подведены 3 сентября на фестивале «Тургеневский Бережок — 2023».

Напомним, гастрономический бренд – это нечто уникальное в кухне какой-то территории. Блюда или продукты призваны формировать позитивное впечатление о городе, области у жителей и гостей, становятся вкусной визитной карточкой.

Например, в 2021 году гран-при конкурса «Гастрономический бренд Орловской области» получил леденец из черной редьки. Лакомство приготовили специалисты кафедры технологии производства продукции и организация общественного питания ОГУ имени И.С. Тургенева. Рецепт был найден в книгах орловских писателей.

ИА «Орелград»