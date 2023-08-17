В Орловской области вновь переписали инвестиционную декларацию

Стратегический документ изложен в новой редакции по распоряжению губернатора.

Губернатор Андрей Клычков в новой редакции утвердил Инвестиционную декларацию Орловской области. Из преамбулы документа следует, что он был переписан «в целях формирования благоприятного инвестиционного климата, а также создания условий для опережающего инвестиционного развития Орловской области». Изначально декларация была принята в апреле 2022 года, но власти уже несколько раз ее видоизменяли. Впрочем, ее основная цель остается прежней — обеспечение устойчивого социально-экономического развития Орловской области, направленного на повышение качества жизни населения.

Обновленный документ декларирует обязательства властей перед инвесторами о незыблемости, актуальности и доступности мер государственной поддержки условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона. Главными задачами инвестиционного развития названы, к примеру, обеспечение увеличения реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития на 70 процентов до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года.

Другая задача заключается в достижении валового регионального продукта до отметки в 582 миллиардов рублей к 2030 году. Кстати, документом предполагается и ежегодное повышение уровня доходов населения. Достичь этого планируется за счет сохранения действующих и создания новых рабочих мест, индексации на уровень сложившейся инфляции заработной платы в бюджетной сфере и в реальном секторе экономики, а также пенсий.

В новом документе четко прописаны инвестиционные обязательства Орловской области. Например, правительство региона «гарантирует неухудшение условий реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области». Инвесторам также гарантируется равная защита прав, интересов и имущества независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Для них на законодательном уровне устанавливаются формы и методы государственной поддержки, а также принципы их взаимодействия с органами государственной власти.

Один из областных законов, например, предоставляет гарантию поддержки инвестиционной деятельности исходя из следующих принципов: равноправие субъектов инвестиционной деятельности, унифицированность и гласность публичных процедур; доступность и открытость информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности; сбалансированность государственных и частных интересов; законность, объективность, экономическая обоснованность, неизменность и обязательность исполнения принимаемых решений. Кстати, декларация утверждена на срок 5 лет. В случае смены губернатора допускается внесение изменений в нее «без ухудшения условий ведения инвестиционной деятельности в регионе».

ИА «Орелград»