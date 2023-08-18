Орел «пожертвовал» ремонтом двух школ ради искусства

18.8.2023 | 9:27 Новости, Образование

Средства на проектную документацию были перераспределены на другие учреждения.

ИА «Орелград»

Проблему подняли в ходе заседания профильного комитета Орловского городского Совета 17 августа. Сняты с конкурса на разработку проектно-сметной документации на ремонт школы №6 и 20. Заместитель председателя горсовета  Владимир Негин подчеркнул, что, учитывая скудность бюджета, нужно включать как можно больше школ в федеральную программу, а не убирать объекты.

«Вопрос кричащий. Если программа закончится, мы не найдем такие деньги», — подчеркнул Владимир Негин.

Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров пояснил, что средства перенаправлены на разработку ПСД для ремонта трех школ искусств. Документацию на обновление общеобразовательных учреждений планируют заказать в 2024 году. Владимир Негин усомнился, что сфера образования потянет закрытие сразу семи школ в 2025 году, когда детей нужно будет распределять в другие учреждения на время проведения ремонта. Развеять его опасения было некому – представители профильного управления на заседание не явились.

Напомним, в Орле запланирован капитальный ремонт десяти школ. (Есть возможность включить в программу еще пять учреждений, если город успеет подготовить документы, сообщил Негин). Работы, при софинансировании областного и федерального бюджета, оцениваются в диапазоне от  150 млн рублей (16 гимназия)  до 221 млн рублей (15 школа). Пакет проектно-сметной документации стоит порядка 2,5 млн рублей.

ИА «Орелград»

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