Орловских педагогов осмотрят психиатры

Осмотр будет проведен по требованию прокуратуры и решениям суда.

Вступило в силу сразу несколько однотипных решений по искам, поданным прокуратурой Орловского района. В качестве ответчиков выступали местные образовательные организации, в том числе обычные муниципальные школы и частная школа, а также индивидуальный предприниматель, оказывающий образовательные услуги. По одному из исков ответчиком выступила Некрасовская школа-интернат. Во всех случаях гражданские дела были инициированы прокурором, выступившим в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.

Ранее прокуратурой была проведена проверка. В ее рамках было установлено, что в ряде образовательных организаций, включая Некрасовскую школу-интернат, не обеспечено прохождение педагогическими работниками и работниками, осуществляющими присмотр и уход за детьми, а также водителями, психиатрического освидетельствования врачебной комиссией медицинской организации. В надзорном ведомстве это сочли нарушением требований статьи 6 Федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Такое освидетельствование должна проводить медицинская организация, уполномоченная на это региональным департаментом здравоохранения. Порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования указанными работниками ранее был утвержден приказом Минздрава. Кстати, в судебных процессах ответчики, как правило, исковые требования признавали в полном объеме.

Суд установил, что приказами департамента здравоохранения в Орловской области созданы комиссии для проведения психиатрического освидетельствования — в Орловском психоневрологическом диспансере и Ливенской ЦРБ. Суд также пришел к выводу, что деятельность, осуществляемая работниками Некрасовской школы-интерната и другими ответчиками, подпадает под действие вышеуказанного приказа Минздрава, в связи с чем они подлежат обязательному психиатрическому освидетельствованию. Исковые требования были удовлетворены. Суд обязал образовательные организации обеспечить прохождение педагогами, работниками, осуществляющими присмотр и уход за детьми, а также водителями психиатрического освидетельствования одной из двух вышеуказанных врачебных комиссий.

ИА «Орелград»