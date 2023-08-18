Орлу поручили оценить, сколько будет стоить оценка загруженных перекрестков

Депутаты хотят узнать, получится ли избавить город от пробок.

Самые проблемные точки обсудили на заседании профильного комитета горсовета 17 августа. Горожане все их знают: регулярно стоят в пробках по утрам и вечерам. Генпланом Орла предусмотрена организация развязок на ряде улиц, однако выбор конкретного типа завит от предложений проектировщиков. Учитывается интенсивность потоков, конфигурация перекрестка.

В пример начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн привела Мостовую-Авиационную-Карачевское шоссе. При создании проекта планировки и проекта межевания территории для строительства дороги по улице Авиационной эксперты оценивали сложившуюся ситуацию. Наибольшая пропускная способность — при регулировании светофором.

«Никакой кольцевой развязки там делать нельзя. Кольцевая застопорит фуры, которые сейчас идут на Маслозаводскую », — подчеркнула Мария Родштейн.

Начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев отметил, что главная задача – развести автомобили и пешеходов. Например, прорабатывалась концессия по строительству подземных переходов. У города на такие проекты средств нет.

Заместитель председателя Орловского городского Совета Владимир Негин констатировал, что «денег никогда нет», попросил провести оценку по всем развязкам. Он считает, что дорожный фонд региона значительный и проблемы транспортной доступности решать надо.

«Давайте проанализируем, пригласим соответствующую компанию, которая должна сказать: на этом пересечении это возможно, здесь – это. Тогда мы посмотрим на наши возможности и определимся в очередности».

Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров отметил, что анализ заказывать пока не будут, но запросят предложения — сколько это будет стоить.

«Для того чтобы запустить наш город, необходимо строительство радиальных направлений: соединять районы города и Орловский район. Тогда город поедет», — поделилась мнением Мария Родштейн.

ИА «Орелград»