Спектр услуг МФЦ расширят культурой

Проект постановления правительства проходит общественную экспертизу.

Правительство Орловской области подготовило проект постановления о расширении спектра услуг, которые оказываются посредством МФЦ. Документ уже опубликован в открытом доступе, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру общественной антикоррупционной экспертизы. В соответствии с ним предполагается внесение изменений в постановление правительства Орловской области № 476 от 2015 года. Тогда впервые был утвержден перечень услуг, предоставляемых органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и казенными и бюджетными учреждениями на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Перечень планируется дополнить пунктом, предусматривающим оказание через МФЦ услуг управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Всего список пополнят три новых вида услуг. Первый – это представление выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Кроме того, перечень пополнит услуга по выдаче заключений о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия. Третья дополнительная для МФЦ услуга — выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. После окончания экспертизы проект постановления будет подан на подпись главе региона.

«Предоставление вышеназванных услуг через многофункциональный центр упростит процедуру их получения гражданами, — говорится в пояснительной записке регионального департамента информационных технологий. — Взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя. Предоставление в них вышеуказанных услуг позволит сократить время заявителя на дорогу до управления культуры и архивного дела Орловской области».

ИА «Орелград»