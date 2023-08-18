Завершить в срок реконструкцию Дворянки помешали нерест и долгая раскачка

18.8.2023 | 15:01 ЖКХ, Новости

В Объединенном муниципальном заказчике Орла признали значительное отставание.

Фото: Михаила Вдовина

Вопрос обсудили на заседании профильного комитета горсовета 17 августа. Новый срок завершения реконструкции ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» – октябрь. Документальная готовность 30%, сообщил начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев. Фактическая — 38%, уточнил руководитель МКУ «ОМЗ» Максим Лобов. Он же назвал причины отставания: нерест помешал проводить работы у реки до середины июня, также «долго раскачивались» на старте. По оценке Лобова, самая большая работа по укреплению и отсыпке склонов уже сделана. Посеяли газон и даже один раз покосили. В целом темп работ ускорился, отметил Максим Лобов. Задержка будет по второй лестнице, так как по ней передвигается техника. К ней приступят только тогда, когда закончат крупные земляные работы у Орлика.

«В рамках действующего законодательства будут применяться штрафные санкции», — сообщил Максим Лобов.

Депутаты заявили, что в сентябре выедут на объект.

Подрядчиком является брянское ООО «ТСК Элитный Сад». Цена контракта — 119 500 000 рублей. Размер аванса – 50%. Работы должны были завершить к 1 сентября 2023 года.

ИА «Орелград»


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