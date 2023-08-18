Посылки из Орловской области получили две группы десантников

В формировании груза помогали компании Авилон и Сана, администрация Мценского района, сотрудники ЗАГС.

В первой точке орловцы раздали в зоне СВО 10 тонн питьевой воды, уточняет портал Орловской области. Далее доставили бойцам большой гуманитарный груз: технику, инструменты, запчасти, обмундирование, белье, продукты. Бойцам передали письма.

Также посылку от нашего региона получила еще одна группа десантников в районе Соледара.

С благодарностью ко всем, кто формировал груз, обратился глава региона.

«Помогая фронту, мы встаем в одну шеренгу с нашими бойцами, даем решительный отпор противнику, укрепляя веру в человечность и силу единства», — цитирует губернатора Орловской области Андрея Клычкова пресс-служба.

ИА «Орелград»