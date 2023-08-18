Входную группу в орловский парк Победы назвали «жалкими столбами»

Эскиз не понравился экспертам в области архитектуры.

Главный архитектор ОАО «Гражданпроект», член правления Орловской областной организации Союза архитекторов России Владимир Горлов выступил на заседании профильного комитета горсовета 17 августа. Он подчеркнул, что предложенный и опубликованный в СМИ вариант не понравился городскому сообществу.

«Неудобоваримая вещь. Эти два жалких столба!» — оценил Владимир Горлов.

Эксперт рекомендовал чиновникам и депутатам советоваться с экспертами, а потом уже выбирать проекты для воплощения и готовить сметы.

«Мы поможем. Есть эскизы», — обнадежил Горлов.

Также возникли вопросы к материалам, из которых будет изготовлена входная группа. Представители администрации Орла посетовали, что без четкого технического задания им предлагают крайне разнообразные варианты, вплоть до надувных элементов.

Напомним, эскиз был представлен на заседании профильного комитета горсовета 20 апреля. В целом нареканий он не вызвал.

ИА «Орелград»